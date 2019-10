La Unión Europea acepta retrasar el 'Brexit' hasta el 31 de enero de 2020

Los países que seguirán en la Unión Europea (UE) tras el 'Brexit' han aceptado este lunes retrasar hasta el 31 de enero de 2020 la salida del Reino Unido del club comunitario, tal como había solicitado el primer ministro británico, Boris Johnson.

Los embajadores de los Veintisiete tomaron la decisión durante una nueva reunión este lunes, después de que el viernes no lograran acordar de forma unánime la duración de la nueva prórroga.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.