Unicef alerta: un millón de niños en riesgo de grave de desnutrición en Afganistán

Un millón de niños afganos están en riesgo de sufrir desnutrición aguda grave si la situación del país continúa deteriorándose, alertó este domingo Unicef, en medio de la crítica situación del país tras la victoria de los talibanes, el aumento de la violencia, y el rápido colapso de la economía nacional.

“The needs of the children of Afghanistan have never been greater. We cannot abandon them now.” @G_LaryeaAdjei, @UNICEFROSA.