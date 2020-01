Una joven encuentra a su abuelo muerto en Google Maps y desata una bonita oleada de fotos nostálgicas

La muerte de un ser querido siempre es un proceso difícil de superar, y al que todos nos tenemos que enfrentar alguna vez en la vida. Pensar que no volveremos a ver en carne y hueso a esa persona tan importante en nuestras vidas requiere de un esfuerzo emocional importante.

Gracias a las nuevas herramientas tecnológicas, es más fácil recuperar alguna foto o vídeo de nuestro ser querido, que tengamos en nuestro teléfono o nuestro dispositivo móvil.

Pero no es la única manera de reencontrarnos con nuestros seres queridos, existe una alternativa que ha descubierto una chica mexicana.

Una joven mexicana encuentra a su abuelo muerto en Google Maps

Una joven del estado mexicano de Durango consiguió reencontrarse con su abuelo fallecido a través de la función 'Street View' de Google Maps, según ha explicado la chica a través de su cuenta de Twitter.

My grandpa passed away a few years ago. We didn’t get to say goodbye to him. Yesterday we found out google maps finally drove through his farm and as we were curious going through it, where the road ends, there is my grandpa, just sitting there. �� pic.twitter.com/CbwRTkCKrZ — yajaira (@yajairalyb) January 7, 2020

"Mi abuelo falleció hace un par de años y no tuvimos la oportunidad de despedirnos de él. Ayer descubrimos que Google Maps finalmente condujo a través de su granja y, mientras curioseábamos 'recorriéndola' de manera virtual, llegamos al final de la carreta. Y allí estaba mi abuelo, allí sentado", escribe la joven, acompañándolo de una cara llorosa.

Los usuarios se suman y buscan a sus seres queridos en Google Maps

La iniciativa de Yajaira ha gustado a los usuarios de las redes sociales, y muchos son los que han querido probar a ver si encontraban a sus seres queridos a través de la aplicación. Una oleada de recuerdos compartida entre sí por usuarios de todo el mundo.

Mi aMado padre tamvien aparece el fallecio hace 2 años y medio y me sorprendió cuando vi su imagen volviendo de trabajar .. pic.twitter.com/Lky9uGJpH3 — Laura Diamanti (@AgusCaporaletti) January 13, 2020

"Mi amado padre también aparece, él falleció hace dos años y medio y me sorprendió cuando vi su imagen volviendo de trabajar", asegura Laura.

Same with my dad�� about to be 3 years❤️ pic.twitter.com/zPkDFpPyv0 — Dre Day♓️ (@mermaidsbisshh) January 8, 2020

"Lo mismo con mi padre. A punto de cumplirse tres años", dice Dre.

Same thing with my abuelo we can see him just relaxing outside our house in Mexico. Everytime I miss him especially during this time I always go back to it ��❤ pic.twitter.com/sHeOb9g7s2 — J A C K I E (@tilin98) January 8, 2020

"Lo mismo con mi abuelo. Podemos verle relajándose delante de nuestra casa en México. Cada vez que lo echo de menos, especialmente en estas fechas, vuelvo a esta foto".

my great abuelo passed away last month, exactly 1 year after my great abuela also left us. to see him here walking to our old house brings back so many childhood memories ���� pic.twitter.com/qfDIsDQoWT — �������� (@Buenrostrohhh) January 8, 2020

"Mi gran abuelo falleció hace un mes, exactamente un año después de que mi gran abuela nos dejara. Verle aquí, caminando hacia nuestra antigua casa nos trae tantos recuerdos de la infancia..."

Same thing with my grandparents❤️ both have since passed but both out in their garden pic.twitter.com/eewXeMBWZK — Lauren (@what_the_shmuck) January 9, 2020

"Lo mismo con mis abuelos. Los dos han fallecido, pero aquí están en su jardín".

Found my pops hanging outside his garage with a chair for my grandma (who’s probably inside making him a turkey sandwich); can’t believe he’s turning 91 this year. �� pic.twitter.com/NzzGhBJ0Jy — Xtina �� (@crazyykass) January 9, 2020

"Encontré a mi padre sentado en su garaje con una silla para mi abuela (que probablemente estaría dentro haciéndole un bocadillo de pavo). No me puedo creer que cumpla 91 esta año.

