Ucrania vive el tercer día de referéndum impuesto por Moscú en las regiones del Donbáss

Los referendos de incorporación a Rusia en los territorios ucranianos controlados por las fuerzas rusas, a los que Ucrania niega toda legitimidad, entraron hoy en su tercera jornada, mientras las operaciones militares continúan sin respiro en la línea del frente.



Las administraciones instaladas en los territorios bajo el control del Ejército ruso denunciaron un recrudecimiento de los ataques ucranianos en un intento frustrar las votaciones, que según los prorrusos se desarrollan con éxito.



Al menos dos personas, entre ellas el exdiputado ucraniano Alexéi Zhuravko, murieron hoy en un ataque con misiles contra un hotel de Jersón, capital de la región homónima de Ucrania, controlada casi en su totalidad por el Ejército ruso, de acuerdo con los partidarios de El Kremlin.



"Hoy, aproximadamente a las 05.30 de la mañana (02.30 GMT) las formaciones armadas ucranianas lanzaron un ataque con misiles contra el edificio del Play Hotel by Ribas, en el cual se alojan periodistas", señaló la administración provisional de la ciudad en su canal de Telegram.



Según las autoridades prorrusas, que calificaron el ataque de "acto terrorista", el edificio "no se utilizaba con fines militares, y en él se hallaban solo periodistas y el personal del hotel".



ANEXIÓN EXPRÉS



"Queda muy poquito para que la región de Jersón retorne a la gran familia rusa. Pese a los ataques la gente vota activamente", afirmó hoy en Jersón el vicepresidente del Senado ruso, Andréi Turchak, citado por la agencia oficial TASS.



El legislador, secretario del Consejo General del partido oficialista Rusia, destacó que en los próximos días se formalizará "de iure" la situación de las regiones de Jersón y Zaporiyia y de las autoproclamadas repúblicas populares de Donets y Lugansk, los cuatro territorios donde se celebran referendos de incorporación a Rusia.



Las votaciones concluirán el próximo martes y Moscú ya ha adelantado que en caso de que gane la opción de incorporación a Rusia, lo que se da por descontado debido a las circunstancias en que se celebran las consultas, que no dilatará la anexión de esos territorios.



"Estoy convencido de que eso será bastante rápido", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.



Una fuente parlamentaria rusa citada por TASS señaló que "lo más probable es que ya el 30 de septiembre se formalice la incorporación (a Rusia) de esos territorios".



UCRANIA



El Gobierno de Kiev ha dejado claro que no aceptará sus resultados y que tampoco cambiará su estrategia en el campo de batalla, donde Rusia ha sufrido duras derrotas en los siete meses de campaña militar tanto en el norte como en el noreste de Ucrania.



"Ucrania tiene todo el derecho de liberar sus territorios y lo continuará haciendo, independientemente de lo que diga Rusia", dijo el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba.



Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU han manifestado su rechazo a los referendos y han adelantado que no reconocerán sus resultados.



Los referendos fueron organizados a toda prisa y anunciados tres días antes del comienzo de la votaciones, decisión que ha sido interpretada como el preludio de una escalada de las acciones militares rusas en Ucrania para hacer frente a los reveses de las últimas semanas.



Al día siguiente de la convocatoria de los referendos, el miércoles pasado, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció una movilización parcial de reservistas, medida que le demandaban hace meses desde sectores ultranacionalistas.



Según el Ministerio de Defensa de Rusia, la movilización afecta a 300.000 reservistas y pueden ser llamados a filas los soldados rasos y suboficiales de hasta 35 años, los oficiales de menor rango de hasta 50 años y los de mayor rango de hasta 55 años.



PRESIDENTA DEL SENADO ALERTA CONTRA MOVILIZACIÓN IRREGULAR



Sin embargo, las oficinas de reclutamiento no siempre cumplen con estos criterios, lo que llevó hoy la presidenta del Consejo de la Federación o Senado de Rusia, Valentina Matviyenko, a pedir a las autoridades regionales que eviten que se cometan arbitrariedades.



"Da la impresión de que en algunos lugares consideran que es más importante informar rápidamente que cumplir bien una importante tarea de Estado", indicó Matviyenko en su canal Telegram, en alusión a casos de movilización de padres de familias numerosas y de otras personas que no cumplen con los criterios de selección.



Recalcó que estos excesos son "absolutamente inadmisibles" que considera que la reacción negativa de la sociedad a ellos es "completamente justa".



La movilización ordenada por Putin ha reactivado las protestas en el país contra la campaña militar en Ucrania.



Más de 2.000 personas fueron detenidas en las acciones de protesta que tuvieron lugar este jueves y el sábado en decenas de ciudades del país.