¿Dónde está la UE en la crisis de Ucrania? Europa cede el testigo a Estados Unidos en la negociación con Rusia

La estabilidad internacional pende de un hilo. Rusia se prepara para una invasión a Ucrania y ha situado más de 100.000 soldados a las puertas del país. La tensión se palpa en el ambiente y parece que Putin quiere terminar el proceso imperialista que comenzó en 2014 ocupando la península de Crimea. La OTAN y Estados Unidos han mostrado su oposición a esta invasión y están amenazando a Vladímir Putin con duras sanciones para que cese en su intento de invadir el país europeo.

El ambiente en Kiev es tenso, conscientes de que sin ayuda internacional no tienen nada que hacer en un conflicto contra una potencia como Rusia. Estados Unidos está tratando de gestionar una solución diplomática con Rusia y en Europa, Francia y Alemania han impulsado conversaciones independientes a la OTAN y la Unión Europea para buscar una solución.

Resulta llamativo que una posible guerra que se va a disputar en Europay a las puertas de la Unión Europea sea Estados Unidos el país que está llevando el liderazgo de las conversaciones y tenga el peso de las negociaciones. En Europa, el organismo comunitario no ha movido ficha y son Franciay Alemania quienes han impulsado al margen de la UE la búsqueda de una solución diplomática entre ambos países. ¿Dónde está la Unión Europea? Las críticas se suceden a esta institución por su pasividad en el conflicto y su incapacidad de gestionar una postura única entre los 27 países para solucionar conflictos. Ya pasó con la gestión de la pandemia y la vacunación y ahora en la crisis de la frontera de Ucrania se vuelve a confirmar la ineficacia de la Unión Europea, que parece que la única autoridad que puede ejercer es en materia económica y burocrática.





La pasividad de la Unión Europea en el conflicto de Ucrania

La Unión Europea se ha limitado a reafirmarse en la postura general de la OTAN y Estados Unidos y anunciar que impondrán sanciones si Putin mueve ficha en Ucrania, pero ni rastro de negociaciones con Rusia o del papel de mediador entre Rusia y Ucrania que debería estar ejerciendo.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, asegura que la UE responderá con sanciones "masivas" y reafirma su solidaridad con Ucrania. "Para ser claros: queremos este diálogo; queremos que los conflictos sean resueltos en los organismos pensados para ello. Pero si la situación se deteriora, si hay nuevos ataques sobre la integridad territorial de Ucrania, responderemos con sanciones económicas y financieras masivas", explica Ursula von der Leyen.

Josep Borrel, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, explica que Europa está viviendo “el momento más peligroso” desde el fin de la Guerra Fría. Además, reconoció que "afrontamos el riesgo de un gran conflicto militar en nuestro continente". El jefe de diplomacia de la Unión Europea aseguró que están "preparando un juego de fuertes sanciones si Rusia emprende nuevas acciones militares contra Ucrania". El presidente del Congreso Europeo, Charles Michael, mostró su apoyo al país asegurando que "una amenaza contra Ucrania es una amenaza contra Europa".





El organismo comunitario se limita a amenazar y se olvida del liderazgo que debería establecer en un conflicto que se está produciendo en un país colindante a su territorio por el este. Además, la Unión Europea no solo se enfrenta a un conflicto territorial, sino una crisis económica y energética a la que tampoco busca soluciones.

Estados Unidos lidera la oposición, con Francia y Alemania al frente del diálogo europeo

Estados Unidos defiende la vía diplomática para resolver el conflicto y su presidente, Joe Biden amenaza con sanciones económicas "nunca vistas" si Putin ataca Ucrania. Sin embargo, asegura que no tiene intención de desplegar militares. Las reuniones se han sucedido entre representantes estadounidenses y rusos, pero el acuerdo no llega. Además, Joe Biden presidió una videoconferencia con algunos líderes europeos para intentar encontrar una solución diplomática a la crisis.

Francia amenaza a Rusia con sanciones económicas que tendrán unas graves consecuencias sobre Moscú si invade Ucrania. Emmanuel Macron hablará directamente con Putin e impulso una negociación a cuatro entre representantes franceses, alemanes, rusos y ucranianos para tratar de resolver el conflicto a través del diálogo. También expresó la disponibilidad de su país de envían tropas a Rumania si fuese necesario.





Alemania se encuentra en una posición delicada debido a que tiene una gran dependencia energética con Rusia. El país ha mostrado su apoyo a Ucrania en el conflicto incluso suministrando recursos sanitarios, pero ha confirmado que no enviará armamento.

En Europa, pero fuera de la Unión Europea, Reino Unido ha mostrado un gran apoyo a Ucrania y ha llegado a suministrar armamento al país. El primer ministro británico, Boris Johnson, asegura que no durarán en "endurecer nuestras sanciones contra Rusia en respuesta a lo que pueda hacer Putin". Además, añade que si el objetivo de Rusia era que la OTAN no se acercase a la zona del este de Europa, esta amenaza de invasión es "contraproducente".

La Unión Europea, sin soluciones a la posible crisis energética



Todos estos países siguen un patrón similar en su postura frente al conflicto que se basa en las sanciones económicas. Sin embargo, esto no afectó a Rusia en la ocupación de Crimea en 2014 y no parece que Putin esté demasiado preocupado por esto. Parte de la poca importancia que el líder ruso le da a las sanciones económicas se deben a que Rusia sabe que Europa depende en gran parte de los recursos energéticos de su territorio. Una ruptura del comercio entre estos países y Moscú significaría un desabastecimiento enorme de gas natural que agravaría la crisis causado por la pandemia.

Por este motivo, los países están buscando otras vías para obtener estos recursos. Sin embargo, en este aspecto aparece la pasividad de nuevo de la Unión Europea, que no trata de buscar alternativas. Estados Unidos está siendo el país que está tratando de solventar la dependencia energética de Europa buscando otras vías de adquisición de este recurso. Está buscando vías para importar gas líquido a puertos españoles o polacos para poder distribuirlo por la Unión Europea y ha iniciado conversaciones para encontrar otro proveedor en Asia, Oriente Medio y África.





Estados Unidos está negociando que Qatar sea un proveedor masivo de gas licuado para reducir la dependencia energética si Rusia invade Ucrania. Esto no solucionaría el problema, pero si reduciría la crisis energética en caso de que estalle el conflicto en la frontera ucraniana con un proveedor fiable que posee el 12% de las reservas probadas del fluido en el mundo y está en constante ampliación de extracciones.

Además, Australia se ha ofrecido como una alternativa al gas natural ruso para ayudar a sus aliados europeos ante una posible crisis energética. El ministro de Energía australiano ha explicado: "Tenemos gas y esto nos pone en una posición de fortaleza para apoyar a nuestros clientes y aliados". Además, ha confirmado que Europa no ha hecho un pedido formal, pero que si demandase esre recurso energético, Australia podría venderlo a un precio "asequible".

Los aliados de Rusia en Europa

No todos los países de Europa apoyan a Ucrania. Rusia cuenta con Bielorrusia como aliado y Alexander Lukashenko ha enviado tropas a su frontera con Ucrania en apoyo a Rusia tras la escalada de tensión que se está produciendo. "Me he visto obligado a hacerlo porque la situación en la frontera con Ucrania no es mejor que en la frontera con Polonia", aseguró el aliado de Putin. Esta posición unida a la crisis de la frontera de Polonia protagonizada por Bielorrusia ha hecho que Estados Unidos amenace con sanciones también a Lukashenko.

Otro país Europeo que podría acercarse a Rusia es Croacia. Pese a que forma parte de la Unión Europea, sus lazos históricos y culturales hacen que Rusia vea a Croacia como un "socio europeo respetado", tal y como aseguró el ministro de Asuntos Exteriores ruso. Además, aseguró que en sus conversaciones vio que Croacia entiende su postura. El Gobierno de Croacia ha lanzado mensajes defendiendo una solución del conflicto de forma pacífica y ha criticado la gestión de Ucrania, por lo que se postura está en el aire.

Desde China, Rusia puede tener otro aliado. El ministro de Asuntos Exteriores ha hecho un "llamamiento a todas las partes para que mantengan la calma y hagan cosas que agiten las tensiones y aumenten la crisis". Sin embargo, la postura de China no se opone a Rusia debido a las tensiones de ambos con Estados Unidos.





Todos los altos mandos de diferentes instituciones, organizaciones y países se han posicionado en el conflicto ucraniano y las potencias tratan de rebajar la tensión. Estados Unidos lidera unas negociaciones para frenar una guerra que se produciría a las puertas de la Unión Europea, pero este organismo no mueve ficha y no realiza acciones para evitar un conflicto que le afectaría en gran medida. La pasividad del organismo comunitario ha puesto de manifiesto de nuevo sus carencias en materia política y de gestión y refleja que la institución solo es una unión económica y burocrática, pero que es incapaz de resolver un conflicto diseñando una estrategia y una postura conjunta. Es Estados Unidos y países como Francia y Alemania quienes intentan, independientemente al organismo, resolver de forma diplomática esta crisis. Son los americanos quienes están buscando una solución a la crisis energética a la que se enfrentaría la Unión Europea en caso de que se impongan sanciones económicas por una hipotética invasión de Rusia a Ucrania.