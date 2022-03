Ucrania abordará con Rusia la "retirada inmediata" de tropas rusas y "garantías de seguridad"

Mijailo Podoliak, asesor de la Presidencia de Ucrania, ha afirmado este lunes que durante la ronda de conversaciones de este lunes con Rusia se abordarán la "retirada inmediata" de tropas rusas del país y "garantías de seguridad", en unos contactos que tendrán lugar por videoconferencia.

"Negociaciones. Cuarta ronda. Sobre paz, alto el fuego, retirada inmediata de tropas y garantías de seguridad", ha señalado Podoliak en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter. La ronda será la cuarta entre las delegaciones de Rusia y Ucrania desde el inicio del conflicto.

Negotiations. 4th round. On peace, ceasefire, immediate withdrawal of troops & security guarantees. Hard discussion. Although Russia realizes the nonsense of its aggressive actions, it still has a delusion that 19 days of violence against ???? peaceful cities is the right strategy pic.twitter.com/BhFLgBSKiu