Trump presiona a la FDA para que la vacuna de Moderna llegue pronto a EEUU

Moderna solicitará hoy que se apruebe con un carácter urgente su vacuna en Europa y EEUU. Este anuncio llega tras la confirmación de que su vacuna tiene una eficacia del 94,1%.

Se prevé que el 17 de diciembre, Moderna se reúna con el Comité Asesor sobre Vacunas y Productos Biológicos (VRBPAC por sus siglas en inglés) para analizar la seguridad y eficacia de la vacuna candidata. Y, para apoyar estas peticiones, la compañía ha informado de que tiene la intención de obtener por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la precalificación (PQ) de su vacuna y que se incluya en su Listado de Uso de Emergencia.

El presidente saliente de EEUU, Donald Trump, ha pedido a la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) que actúe rápidamente con el fin de que la vacuna de esta gigante farmacéutica llegue tan pronto como sea posible: "Moderna ahora solicita la aprobación de vacuna de emergencia. La FDA ¡¡debe actuar rápidamente!! La Operación Warp Speed ha sido un gran milagro en la actualidad".

Moderna now applying for Emergency Vaccine Approval.. @US_FDA MUST ACT QUICKLY!!! “Operation Warp Speed has been a great modern day miracle.”