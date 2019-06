Trump paró el bombardeo en Irán para que no murieran 150 personas

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha reconocido este viernes que estaba dispuesto a atacar a Irán en represalia por el derribo de un dron en el Golfo pero decidió dar marcha atrás en el último momento porque la respuesta no habría sido "proporcionada".

"Teníamos todo listo para responder anoche en tres puntos diferentes", ha explicado. En ese momento, "pregunté cuántas personas morirían", ha añadido, precisando que la respuesta que le dio un general fue 150. "Diez minutos antes del ataque lo paré", ha precisado, confirmando así la información adelantada horas antes por el 'New York Times'. Según Trump, "no habría sido proporcionado por el derribo de un dron no tripulado". "No tengo ninguna prisa", ha asegurado en una serie de mensajes en Twitter, defendiendo que el Ejército estadounidense "está listo y es de lejos el mejor del mundo". "Las sanciones están haciendo daño y se añadieron más la noche pasada", ha añadido. "Irán nunca podrá tener armas nucleares, no contra Estados Unidos y no contra el mundo", ha recalcado, criticando una vez más el "desesperado y terrible acuerdo" alcanzado por su predecesor, Barack Obama, y las grandes potencias mundiales con Irán en 2015.

En su opinión, el acuerdo lo que hizo fue "rescatar" al país económicamente y le dio rienda suelta para dotarse de armas nucleares y hacerlo "pronto". "En lugar de dar las gracias, Irán gritó 'Muerte a América'" por eso él, ha sostenido, optó por abandonar el acuerdo y ordenar "fuertes sanciones". "Ahora son un país mucho más debilitado de lo que lo eran al inicio de mi Presidencia, cuando estaban provocando graves problemas en todo Oriente Próximo", ha defendido el mandatario, asegurando que Irán actualmente está "en quiebra".

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de junio de 2019