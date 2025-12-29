Trump llama a Netanyahu "héroe de Guerra" y pide su indulto internacional por frenar la amenaza de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como un héroe de guerra durante su encuentro en la residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Trump ha pedido el indulto para su homólogo por su papel en la contención de la amenaza iraní y ha destacado que la relación entre ambos "no puede ser mejor".

El apoyo de Trump a Netanyahu ha sido contundente. El magnate ha afirmado que gracias a su gestión conjunta han alcanzado la "paz en Oriente Próximo" tras frenar a Irán. En uno de los momentos más significativos del encuentro, Trump ha llegado a asegurar que "Israel no existiría sin Netanyahu".

Por su parte, el primer ministro israelí ha correspondido a los elogios, asegurando que es una "bendición" que Trump presida Estados Unidos y ha sentenciado que su país "nunca ha tenido un amigo como el presidente Trump".

El plan de paz para Gaza

Uno de los ejes centrales de la reunión ha sido el avance hacia la segunda fase del plan de paz para Gaza, que contempla el inicio de la reconstrucción de la Franja. Trump ha expresado su deseo de iniciarla "lo más rápido posible", aunque ha establecido como condición indispensable el desarme de Hamás.

Esta condición choca frontalmente con la postura del brazo armado de la organización. Poco antes de la reunión, las Brigadas Ezedin al Qasam han reiterado su negativa a deponer las armas. "Nuestro pueblo se defiende y no renunciará a sus armas mientras la ocupación perdure; no se rendirá, aunque tenga que luchar con las manos desnudas", ha declarado su portavoz, Abu Obeida.

La amenaza de Irán y el apoyo de EEUU

La inquietud de Israel ante los intentos de Irán por restaurar su arsenal de misiles ha sido otro de los puntos clave. Sobre este asunto, Trump ha mostrado su apoyo incondicional a Israel, dando un "rotundo sí" a respaldar un ataque israelí sobre Irán si este país sigue utilizando misiles balísticos.

Además, el expresidente estadounidense ha asegurado que la economía de Irán "no vale nada" y ha presumido de haber "destruido" al país persa, sugiriendo que no sería necesario un gran esfuerzo para derrocar a su Gobierno.

Intensa agenda diplomática en Florida

La llegada de Netanyahu a Mar-a-Lago ha estado precedida de una intensa actividad diplomática. Durante la mañana, el primer ministro israelí se ha reunido con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y con los asesores de Trump para relaciones internacionales, Witkoff y Kushner, con el fin de fijar posiciones sobre Gaza, Irán, Líbano y Siria.

Netanyahu también ha mantenido un encuentro con el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, en una reunión calificada por el propio primer ministro como "importante". Por otro lado, Trump ha mencionado que Turquía "es estupendo" y que su posible participación en el plan de paz para Gaza sería discutida con Netanyahu.