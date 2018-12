Trump fuerza la salida de Mattis y nombra a un nuevo jefe del Pentágono

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado que el general James Mattis dejará su puesto como secretario de Defensa el 1 de enero de 2019, en vez de a finales de febrero, y que su actual "número dos", Patrick Shanahan, pasará a dirigir el Pentágono de manera provisional.

"Estoy encantado de anunciar que nuestro muy talentoso subsecretario de Defensa, Patrick Shanahan, asumirá el título de secretario de Defensa interino a partir del 1 de enero de 2019. Patrick acumula una gran lista de logros como subsecretario y previamente en Boeing. ¡Él será genial!", ha dicho en Twitter.

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great!