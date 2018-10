Trump admite que Khashoggi parece que está muerto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que "ciertamente" parece que el periodista saudí Jamal Khashoggi, desaparecido hace dos semanas en Estambul, está muerto, y ha asegurado que de confirmarse este hecho habrá duras consecuencias.

"Ciertamente eso me parece a mí", ha explicado el presidente al ser preguntado sobre si Khashoggi, al que se le perdió la pista tras entrar en el consulado saudí en la ciudad turca, ha fallecido.

Trump también ha señalado en declaraciones a los periodistas antes de tomar el avión para viajar a un mitin político en Montana que el supuesto crimen "tendrá graves consecuencias".

...the Crown Prince. He is waiting for the results of the investigations being done by the Saudis and Turkey, and just gave a news conference to that effect.