Trump dice que Netanyahu ha aceptado el plan de paz de EEUU para Gaza
Madrid - Publicado el - Actualizado
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes en una comparecencia conjunta en la Casa Blanca que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha aceptado su plan de 20 puntos para lograr la paz en Gaza, que contempla un Gobierno de transición sin Hamás supervisado por una junta que presidiría el propio Trump.
