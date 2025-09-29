COPE
Trump dice que Netanyahu ha aceptado el plan de paz de EEUU para Gaza

El presidente de EEUU, Donald Trump, junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en enero de 2020

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes en una comparecencia conjunta en la Casa Blanca que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha aceptado su plan de 20 puntos para lograr la paz en Gaza, que contempla un Gobierno de transición sin Hamás supervisado por una junta que presidiría el propio Trump.   

