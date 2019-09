Trump despide a John Bolton, su tercer asesor de Seguridad Nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes que su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, le ha presentado su dimisión a petición suya por las desavenencias constatadas con él.

"Anoche informé a John Bolton de que sus servicios ya no son necesarios en la Casa Blanca", ha informado Trump en su Twitter, precisando que le pidió que renunciara y este le ha presentado su dimisión "esta mañana".

....I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week.