El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ratificado su decisión de reiterar las tropas estadounidenses de Siria y ha afirmado que su país no puede ser el policía del mundo, durante una visita a las tropas desplegadas en Irak.

Trump ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras llegar junto a su esposa, Melania, sobre las 19.16 hora local a la base aérea Al Asad, situada al oeste de Bagdad, en el que es su primer viaje desde que es presidente para visitar a los combatientes destacados en el extranjero.

El mandatario ha defendido su decisión de retirar las tropas de la vecina Siria, donde hay desplegados 2.000 soldados como parte de una coalición internacional contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI), y ha relatado cómo fue dando plazos a los generales estadounidenses para salir de ese país.

"Ellos dijeron recientemente que si podían tener más tiempo. Yo dije no. No pueden tener más tiempo. Han tenido suficiente tiempo. Los hemos noqueado", ha declarado Trump, en alusión a la que ha proclamado como "derrota" del EI en Siria.

Ha resaltado que ha sostenido "muy buenas conversaciones" con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de quien dijo que también quiere "noquear" al EI y ha pronosticado que lo hará, al igual que otros.

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1