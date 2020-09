Trump critica la gestión del coronavirus en España e Illa responde: "Es el menos indicado para dar lecciones"

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este jueves que España "lo está pasando mal" por el Covid-19 y dijo que a su país le ha ido "mucho mejor que a la Unión Europea" y confía en haber "superado el pico" de infecciones, a pesar de haber registrado más casos y muertes que ninguna otra nación.

"En las últimas cinco semanas los casos per cápita se duplicaron en Francia, subieron más del 300 % en España, (un país) del que he estado escuchando cosas y he estado hablando con algunos de los líderes en España, y lo están pasando mal", afirmó Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. "A España le está impactando mucho (la pandemia)", insistió el presidente, que también citó a Francia e Italia entre los países más afectados por el Covid-19.

Trump intentaba así marcar un "contraste" entre la situación en Europa y la de Estados Unidos, que este miércoles superó las 190.000 muertes por coronavirus, más que ningún otro país en el mundo, y que cuenta ya con más de 6,3 millones de contagios confirmados. "Nos ha ido mucho, mucho mejor que a la Unión Europea", defendió Trump. "Allí tienen un pico enorme, mientras que nosotros confiamos en que ya hemos pasado nuestro pico, ya veremos, pero nos está yendo muy bien en todo el país", agregó.

Después de que Trump haya puesto como ejemplo de mala gestión de la crisis del coronavirus al Gobierno español, el ministro de Sanidad Salvador Illa ha señalado que "nadie está en posición de dar lecciones sobre este asunto", y, además, opina que Trump es el "menos" indicado para aleccionar sobre la pandemia.

"Nadie esta en posición de dar lecciones y, con todo el respeto hacía la nación norteamericana, menos su actual presidente", se ha defendido en una entrevista a TVE recogida por Europa Press, donde por si quedará alguna duda, ha recordado al mandatario estadounidense que "la letalidad en España desde el fin del estado de alarma es de las más bajas de Europa".

"Hay que ir con mucha prudencia a la hora de hacer comparaciones internacionales, cada país tiene sus especificidades a la hora de dar los datos", había explicado el ministro minutos antes, al ser preguntado por esta 'segunda ola' de la pandemia y la situación en España.

A este respecto, ante el incremento de casos, ha explicado que el objetivo del Gobierno es "tener un escenario de control", es decir, que un aumento de contagios "no provocará un desborde del sistema asistencial". "De momento, salvo casos puntuales, esto se está consiguiendo", ha añadido.