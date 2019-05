Trump cree que China se siente "derrotada" tras las últimas negociaciones comerciales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este sábado que cree que China se ha sentido "derrotada" en las últimas conversaciones comerciales y tras el aumento de los aranceles del 10 por ciento al 25 por ciento a 200.000 millones de dólares (177.846 millones de euros) en importaciones de productos chinos.

"Creo que China se ha sentido tan derrotada tras las últimas conversaciones que podrían esperar a las próximas elecciones de 2020 para ver si tienen suerte y obtienen una victoria demócrata, en cuyo caso seguirían estafando a Estados Unidos 500.000 millones de dólares al año", ha señalado a través de un mensaje publicado en la red social Twitter.

"El único problema es que saben que voy a ganar (las mejores cifras de economía y empleo en la historia de Estados Unidos, y mucho más), y el acuerdo será mucho más difícil de alcanzar si tiene que ser negociado en mi segundo mandato. Sería prudente que actuaran ahora, ¡pero les encanta coleccionar grandes aranceles!", ha añadido.

I think that China felt they were being beaten so badly in the recent negotiation that they may as well wait around for the next election, 2020, to see if they could get lucky & have a Democrat win - in which case they would continue to rip-off the USA for $500 Billion a year....