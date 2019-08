Trump condena el racismo tras los tiroteos de Ohio y Texas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este lunes la idea de endurecer las medidas de control y posesión de armas tras los tiroteos de Texas y Ohio, que dejaron 29 muertos durante el fin de semana. Ha subrayado que la población ''debe condenar el racismo, el fanatismo y el supremacismo blanco''.

"El tirador de El Paso publicó un manifiesto 'on line' consumido por el odio racista", ha recordado durante una comparecencia ante la prensa en la que no ha aceptado preguntas. "Estas ideologías siniestras deben ser derrotadas. el odio no tiene cabida en Estados Unidos", ha agregado. Así, ha tildado de "hombre retorcido" al responsable de dicho tiroteo y de "monstruo perverso" al que estuvo detrás del posterior tiroteo en la localidad de Dayton.

Trump ha desvelado además que ha ordenado al Departamento de Justicia "que proponga legislación para que aquellos que cometan crímenes de odio y asesinatos en masa hacen frente a la pena de muerte". En esta línea, ha argumentado la necesidad de "reformar las leyes sobre salud mental para identificar mejor a personas que puedan cometer actos de violencia y garantizar que no sólo reciben atención, sino que en caso necesario estén confinadas".

"Las enfermedades mentales y el odio presionan el gatillo, no el arma", ha dicho, antes de recalcar que "hay que garantizar que aquellos considerados como un gran riesgo para la seguridad pública no tienen acceso a armas de fuego". "Republicanos y demócratas han demostrado que pueden unirse para actuar de forma bipartidista y hacer frente a esta plaga", ha recalcado.

En esta línea, ha indicado que "estas matanzas bárbaras son un asalto contra nuestras comunidades, un ataque contra nuestra nación y un crimen contra la humanidad", antes de resaltar que la población está "indignada" por este "mal monstruoso". "Nos unimos a todos los estadounidenses al rezar por las víctimas y sus familiares. Nunca olvidaremos", ha dicho, antes de trasladar sus condolencias al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por la muerte de nueve mexicanos en el ataque en El Paso.

CRÍMENES DE ODIO Y TERRORISMO INTERNO

Por ello, Trump ha prometido "actuar con determinación urgente" y ha desvelado que ha pedido al FBI "que identifique los recursos que necesite para investigar y acabar con los crímenes de odio y el terrorismo interno". "Debemos reconocer que Internet ha supuesto un lugar peligroso para radicalizar, alterar y llevar a cabo actos dementes. Debemos iluminar las zonas oscuras de Internet y detener los asesinatos en masa antes de que empiecen", ha defendido.

De esta forma, ha manifestado que "los peligros de Internet y las redes sociales no pueden ser ignorados, y no serán ignorados", al tiempo que ha pedido "actuar como un solo pueblo". "Las heridas abiertas no curarán si estamos divididos", ha argüido. Trump ha abogado así por buscar "soluciones realmente bipartidistas que hagan Estados Unidos más seguro" y ha reclamado "poner fin a la glorificación de la violencia en la sociedad".

"Esto incluye los videojuegos violentos y sangrientos que ahora son habituales. Es muy fácil a día de hoy para jóvenes en problemas rodearse de una cultura que celebra la violencia", ha lamentado. Un cambio cultural es difícil, pero cada uno de nosotros puede elegir construir una cultura que celebre el valor y dignidad de toda vida humana. Es lo que tenemos que hacer", ha zanjado.