Trump afirma que Bolsonaro trabaja duro para combatir el fuego y le da su completo apoyo

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que su homólogo de Brasil, Jair Bolsonaro, está "trabajando duro" para combatir el fuego que devora la selva amazónica y ha salido en su defensa: "Él y su país tienen el pleno y completo apoyo de Estados Unidos".

Trump, que ha dicho "conocer bien" a Bolsonaro, ha afirmado de él en Twitter que "está trabajando muy duro en los fuegos del Amazonas y en todos los aspectos está haciendo un buen trabajo para el pueblo de Brasil". "No es fácil", ha añadido en su mensaje.

I have gotten to know President @jairbolsonaro well in our dealings with Brazil. He is working very hard on the Amazon fires and in all respects doing a great job for the people of Brazil - Not easy. He and his country have the full and complete support of the USA!