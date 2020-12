Tres heridos leves tras una explosión en el centro de Nashville (Estados Unidos)

La Policía local de Nashville (Tennessee, EE.UU.) está investigando una explosión que sacudió el centro de la ciudad a primera hora de la mañana de este viernes, día de Navidad, y apuntó a que puede tratarse de un "acto intencionado".

"Esto parece ser un acto intencionado. Las fuerzas de seguridad están cerrando las calles mientras continúa la investigación", dijo en su cuenta de Twitter el Departamento de Policía de Nashville.

La explosión ocurrió sobre las 06.30 hora local (12.30 GMT) y la Policía cree que un vehículo está involucrado en lo ocurrido.

Tres personas resultaron heridas y fueron transportadas a hospitales cercanos, pero ninguna está en condición crítica, indicó en una rueda de prensa el portavoz de la Policía, Don Aaron.

Múltiples cuerpos de seguridad están investigando lo sucedido, incluida la Policía local, el cuerpo de bomberos y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

