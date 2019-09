Un tiroteo en un partido de fútbol americano deja más de 10 heridos

Las autoridades norteamericanas han informado de que seis personas han resultado heridas de bala tras un partido de fútbol americano de secundaria en la localidad de Mobile (Alabama). Otras cuatro personas han sufrido lesiones relacionadas con el incidente.

El tiroteo ocurrió en la noche de este viernes en el Estadio Ladd-Peebles tras un partido entre los institutos LeFlore y Williamson y por el momento se encuentran dos individuos detenidos.

Los heridos tienen entre 15 y 18 años de edad, ha explicado el jefe de la Policía de Mobile, Lawrence Battiste, en declaraciones a la cadena de televisión Fox News.

"¿Por qué los jóvenes llevan la violencia a este tipo de eventos públicos?", se ha preguntado Battiste. "Al final vamos a tener que ser más agresivos (...). Tenemos que asegurarnos que comprenden que no toleraremos la violencia juvenil en nuestro barrio", ha remachado.

Varios son los vídeos que circulan por las redes sociales sobre el tiroteo. Uno más que tiene lugar en los Estados Unidos.

MPD Arrest: 17-year-old Deangelo Parnell was arrested early Saturday morning after being identified as the suspect involved in a shooting that left 10 victims injured at Ladd Stadium on Friday night, August 29, 2019. Parnell is charged with (9 Counts) of Attempted Murder. pic.twitter.com/LomvZczjka