Theresa May continúa sin reunir los apoyos del Parlamento Británico para acordar su salida de la UE

La primera ministra británica, Theresa May, admitió este lunes que todavía no cuenta con suficientes apoyos en la Cámara de los Comunes para que sea aprobado su acuerdo para la salida de la Unión Europea (UE), rechazado ya en dos ocasiones. Por este motivo, la líder conservadora no prevé de momento someter el texto a votación parlamentaria por tercera vez, después de que ya fuera descartado con contundencia el 15 de enero y el 12 de marzo.



May compareció ante los Comunes para informar del Consejo Europeo de la semana pasada, cuando los Veintisiete accedieron a retrasar la fecha del "brexit" del 29 de marzo al 22 de mayo -si el Parlamento de Londres aprueba un acuerdo de retirada- y hasta el 12 de abril si no hay pacto, cuando el Reino Unido deberá proponer un plan alternativo si quiere evitar una salida abrupta.



La primera ministra adelantó que esta semana la cámara deberá votar una modificación en la ley británica de retirada de la UE para autorizar esa prórroga, y advirtió de que, aunque los parlamentarios se opusieran, prevalecería la legislación comunitaria y este país ya no dejará el bloque el 29 de marzo. Al empezar el debate sobre la moción neutra a las 17.30 GMT, el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, seleccionará las enmiendas que se someterán a votación, de siete que han presentado los diferentes grupos parlamentarios.

La que tiene más posibilidades de prosperar es una multipartita que propone que el miércoles los diputados voten sobre diferentes alternativas no vinculantes en el proceso de "brexit". May se mostró "escéptica" de que este procedimiento sirva para aclarar las cosas, e invitó a sus colegas conservadores a rechazarla. Otra del Partido Laborista pide tiempo para votar sobre varias opciones, entre ellas el plan de salida de la UE propuesto por este partido y la celebración de otro referéndum, después del que dio la victoria al "brexit" en junio de 2016.

Tras reunirse el fin de semana con algunos colegas euroescépticos para tratar de que apoyaran su pacto, May mantuvo conversaciones con el Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte -socios parlamentarios de los "tories"-. Esta formación declaró que "su posición no ha cambiado" y mantiene de momento su rechazo al texto gubernamental.

En los últimos días, ha aumentado la presión sobre May para que dimita de su cargo, si bien ella de momento no ha dado señales de que piense dejarlo en el futuro inmediato. Mientras Londres continúa sumido en un caos parlamentario, la Comisión Europea ha anunciado que ha concluido sus preparativos para un "brexit" sin pacto, que se produciría el 12 de abril si el Reino Unido no ofrece una alternativa.