The Guardian abofetea a Pedro Sánchez

No es precisamente un periódico conservador quien lanza hoy esta pregunta: ¿Cómo es que España respondió tan equivocadamente al coronavirus? The Guardian, habitualmente crítico con Boris Johnson, hoy se fija en las cifras españolas y en la gestión del ejecutivo, y publica un artículo con conclusiones demoledoras.

Ya en el subtítulo responde al enunciado: “España vio lo que pasó en Irán e Italia – así y todo, acaba de superar a China en número de muertos, en uno de los momentos más oscuros de la historia reciente de España”.

¿Qué salió mal?, se pregunta el autor del texto, recordando que no solo estaban las noticias de China e Irán sino las de la vecina Italia, apenas cruzando el Mediterráneo, para haber disparado las alarmas en la península ibérica. También hay otro factor importante: España no se toca con Italia por tierra, mientras que los países fronterizos -Francia, Suiza, Austria, Eslovenia- sí que lo hicieron bien y tomaron las medidas adecuadas. Es decir, no es eximente.

¿Cuál es el motivo entonces? El corresponsal del Guardian en España, Giles Tremlett, lo tiene claro: Spain thought it was far enough away (el gobierno pensó que el virus estaba suficientemente lejos). Como muestra, aporta un entrecomillado de Fernando Simón del 9 de febrero: “España solo tendrá un puñado de casos”. Seis semanas después -incide el autor del texto-, él mismo está dando cifras diarias de cientos de muertos.

Y va enumerando hechos:

- “El gobierno de Pedro Sánchez, dirigido por los socialistas, reaccionó tarde y con torpeza. El país carecía de equipos esenciales. Los respiradores, la ropa de protección para los médicos y las pruebas de detección del coronavirus están aún en origen”.

- “Cuando Sánchez anunció que invocaría poderes de emergencia, tardó más de 24 horas en ponerlos en marcha. Para entonces, parte de la población de Madrid y de otras ciudades se había dispersado ya por todo el país”.

- “La mala coordinación [por parte del gobierno central] hizo que el gobierno regional de Madrid cerrara universidades y colegios a principios de semana, provocando un ambiente de vacaciones, durante el cual los bares y parques estaban llenos. Muchas familias se marcharon a sus casas de la playa”.

Los párrafos finales no son alentadores, y afirman cosas como que “cuando esto acabe, España será extremadamente frágil” o que “las soluciones impuestas hace una década -austeridad, reducción de empleos y recortes salariales- no serán toleradas”. Pero la frase con la que remata el artículo es letal: “Por el momento, España debe vencer al virus. Este ha sido el momento más difícil hasta ahora, pero algo aún peor puede estar por venir”.