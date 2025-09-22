El sur de la Franja de Gaza donde tratan de refugiarse medio millón de palestinos está colapsado

La situación en la ciudad de Gaza es desesperante. Cuando se cumple una semana del inicio de la incursión terrestre de Israel en la capital, miles de personas tratan de ponerse a salvo si es que aún queda algún rincón seguro en el enclave palestino.

Israel calcula que cerca de 500.000 personas han puesto rumbo al sur de la Franja en los últimos días. Allí, en la región de Al Mawasi, el ejército israelí ha establecido una supuesta “zona humanitaria”. Un punto en el que se encuentra un campo de refugiados que está absolutamente colapsado.

Las organizaciones humanitarias que trabajan en la zona advierten que allí ya hay 1 millón de desplazados. Después de más de 7 horas de travesía, cerca de 22.000 personas se han visto obligadas a volver a la capital por la imposibilidad de ser atendidas en Al Mawasi.

Ilustración proporcionada por Médicos Sin Fronteras

Y es que esta supuesta “zona humanitaria” representa solo el 12% del territorio total de la Franja. Como explica a COPE Joan Tubau, coordinador General de Médicos Sin Fronteras en los Territorios Palestinos Ocupados, “hay gente que está llegando y se está quedando en la cuneta” porque no hay espacio para acoger a más personas.

Y nos pone un ejemplo: “Tiene el doble de la densidad de población del barrio de Manhattan (Nueva York), pero sin que haya ningún edificio alto. Esas densidades de población son posibles con

rascacielos de 25 pisos y no a ras de suelo en tiendas como en el campo de refugiados de Al Mawasi”, advierte Tubau.