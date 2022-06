Stoltenberg se reúne con la primera ministra de Finlandia para abordar las preocupaciones de Turquía

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se ha reunido este viernes en Washington con la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, para abordar las preocupaciones de Turquía por la adhesión de Finlandia y Suecia a la Alianza Atlántica.

Stoltenberg ha destacado que Finlandia es un socio cercano de la OTAN y ha detallado que avanzado con Marin sobre la solicitud de ingreso a la Alianza de Finlandia y Suecia.

"Ha sido genial reunirme con la primera ministra de nuestro socio cercano Finlandia en Washington. Hemos discutido la necesidad de abordar las preocupaciones de Turquía y avanzar con la solicitud de membresía de la OTAN de Finlandia y Suecia", ha indicado en un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter.

Great to meet with Prime Minister @MarinSanna of our close partner #Finland in Washington. We discussed the need to address #Turkey's concerns & move forward with the #NATO membership application by Finland & Sweden. pic.twitter.com/wPTjhYHMLy