La Sputnik V abre un escenario sin precedentes en Europa: guerra abierta en el seno de la UE

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha iniciado este jueves el proceso de revisión de la vacuna rusa Sputnik V para valorar su seguridad, eficacia y seguridad, un proceso que podría servir para dar luz verde a la comercialización de la vacuna en la Unión Europea. El regulador europeo subrayó que la decisión de dar el paso "se basa en los resultados de los estudios de laboratorio y los estudios clínicos en adultos" que el desarrollador del fármaco ha compartido con los científicos europeos de la EMA.

Por su parte, el Fondo de Ruso de Inversión Directa (RDIF), el desarrollador de la vacuna, ha ofrecido a Bruselas la posibilidad de vacunar hasta a "50 millones de europeos a partir de junio de 2021" si finalmente la EMA aprueba su vacuna.

No obstante, el caso de la Sputnik V abre un escenario sin precedentes en la pandemia: la Comisión Europea ha confirmado hoy que “actualmente” no está en contacto con las autoridades rusas para comercializar vacuna en la UE, y en caso de que la EMA le dé luz verde, "no hay ninguna obligación para la CE de incluirla” en su estrategia comunitaria de vacunación.

Una decisión que ha llevado a varios países como Austria y Dinamarca a desmarcarse de la Unión Europea y que dejarán de depender del futuro de la misma en el campo de la vacunación. De hecho, ambos prevén cooperar con con Israel en la producción de fármacos para nuevas mutaciones del coronavirus. En las semanas pasadas, Viena criticó de forma reiterada a la EMA, acusándola de ser demasiado burocrática en la toma de decisiones, y mostró su disposición a facilitar y fomentar la producción de vacunas de diverso origen, incluida la rusa Sputnik V, en territorio austríaco.

Cuatro millones de rusos vacunados

En Rusia, más de cuatro personas han sido vacunadas contra la covid-19. La mitad de ellas con ambas dosis, tal y como ha asegurado este jueves el presidente ruso, Vladímir Putin. "A día de hoy, más de dos millones han recibido los dos componentes y la misma cantidad, unos dos millones y pico, recibieron la primera inyección", dijo el líder ruso en una reunión con un grupo de voluntarios del movimiento "Estamos Juntos".

Rusia inició la campaña de inmunización masiva de su población contra el coronavirus este enero. Actualmente, el país eslavo cuenta con tres vacunas contra la covid-19: Sputnik V, EpiVacCorona y CoviVac.

Los científicos del país eslavo han iniciado además los análisis clínicos de Sputnik Light, una vacuna de una sola dosis con una eficacia estimada de un 85%. Según expertos del regulador sanitario Rospotebnadzor, en la actualidad tienen anticuerpos ante el coronavirus "entre ocho y nueve millones" de los rusos, es decir cerca del 6%, mientras la inmunidad de rebaño se alcanzará cuando sea inmune el 70 % de la población.