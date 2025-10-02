Ya son tres los muertos en las protestas juveniles en Marruecos

El número de fallecidos en los actos de violencia vinculados a protestas juveniles en Marruecos aumentó a tres, mientras que otras 354 personas, entre ellas 326 agentes de seguridad, resultaron heridas en las últimas 24 horas.

Según el portavoz del Ministerio del Interior marroquí, los disturbios, protagonizados en más de dos tercios por menores, se registraron en 23 provincias y provocaron daños en 446 vehículos, incluidos 271 coches policiales, así como la destrucción de 80 instalaciones privadas y publicas.

Las tres víctimas mortales se produjeron en la localidad de Laqliaa, en el sur del país, donde agentes de la Gendarmería abrieron fuego este miércoles después de que un grupo intentara apoderarse de sus armas y municiones.