Smittestop, la app que avisa en Noruega si has estado cerca de personas contagiadas

Smittestopp -en noruego “stop a la infección”- es la aplicación que han empezado a utilizar en el país nórdico para ayudar a combatir el nuevo coronavirus e impedir su propagación. Se la han descargado un millón y medio de usuarios -en una nación de 5 millones de habitantes-, y alrededor de un millón ya está enviando información al almacén central de datos, según ha contado a COPE Kyrre Lekve, subdirector del laboratorio de investigación Simula, que ha desarrollado este instrumento de rastreo en Noruega. “Cada minuto registra donde está el teléfono, esta información se envía una vez cada hora al almacén principal, y si una persona es diagnosticada con COVID-19 las autoridades sanitarias comprueban en el registro si esa persona es usuaria de la app”, explica Lekve. En tal caso, “se inicia un procedimiento y se comprueba si ese teléfono ha estado a una distancia de 2 metros durante más de 15 minutos con otros usuarios, y -entonces- estos usuarios reciben un mensaje por sms informándoles de que han estado en contacto cercano con una persona que ha sido diagnosticada con el virus, y les informan qué deben hacer”.

El directivo de Simula asegura que está garantizado que no se emplearán los datos recogidos para otros propósitos diferentes a combatir el coronavirus. “Toda la información con más de 30 días de antigüedad se borra; quedará una parte de los datos de manera anónima que se utilizarán para investigación, pero no se podrá identificar a los usuarios a los que corresponden”, señala. Además, cuenta Lekve que “la información está encriptada en el teléfono, siguiendo las mismo reglas que se emplean para otra información sanitaria sensible en Noruega, y el gobierno ha aprobado una legislación especificando lo que puede y no puede hacer con esos datos”.

La aplicación combina las señales de GPS y de bluetooth y utiliza un sistema de inteligencia artificial de análisis de datos para determinar donde están los teléfonos en determinado punto a determinada hora. “Nos pidieron que desarrolláramos esta app a mediados de marzo, y fue lanzada el 14 de abril; desde entonces hemos realizado mejoras y pruebas de la función de mensajes, y pronto estará funcionando en todo el país”, afirma el responsable de esta empresa noruega.

La app Smittestopp ha sido desarrollada a petición del Ministerio de Sanidad noruego. Al menos 28 países han lanzado aplicaciones para rastrear los casos de COVID-19 en sus territorios, la mayoría en Asia y Oceanía. España está estudiando con otras naciones europeas la posibilidad de utilizar una aplicación para seguir la pista a los contagios.