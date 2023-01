Sigue el caos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos: McCarthy fracasa y ya van 11 intentos

El líder de los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos Kevin McCarthy ha perdido este jueves la undécima ronda para ser elegido presidente de la misma, marcando la votación más larga en 164 años. McCarthy ha conseguido 200 votos, mientras que necesita 218 como mínimo para ostentar el cargo de presidente de la Cámara. Su compañero de partido Kevin Hern ha recibido siete votos, mientras que Byron Donalds ha obtenido 13 apoyos. El candidato demócrata se ha mantenido con el total de los 212 apoyos de los representantes de su partido.

La Cámara continúa paralizada a falta de la elección de un presidente, retrasando el juramento de los nuevos miembros elegidos durante las elecciones legislativas de medio mandato 'midterm', así como las investigaciones o la aprobación de normas y leyes. El líder de los republicanos había hecho varias concesiones durante la noche, como la reinstauración de una norma por la cual un solo miembro de la Cámara podría forzar una votación para expulsar al presidente, con el fin de atraer a sus detractores.

Este bloqueo ha sido criticado anteriormente por el presidente estadounidense, Joe Biden, que ha calificado la situación en la Cámara de "vergonzosa". Igual que sucedió el miércoles, fue necesaria una votación, que los republicanos ganaron de manera muy ajustada, para aplazar la sesión de la Cámara Baja, ya que todos los demócratas se opusieron vehementemente.

20 rebeldes



McCarthy se enfrenta a un grupo de 20 conservadores rebeldes que llevan desde el martes proponiendo y votando a candidatos republicanos alternativos tras acusar al dirigente de no negociar con ellos cambios en la normativa del órgano. Hasta que no se elija al líder de la cámara, su actividad legislativa estará en suspenso, y sus nuevos miembros no podrán jurar el cargo.

El hasta ahora favorito para liderar la Cámara Baja volvió a fracasar este jueves en su intento por ser elegido para suceder a Nancy Pelosi al frente del órgano legislativo, en el que los republicanos tienen una ajustada mayoría tras su victoria en las elecciones de medio mandato de noviembre. Esta vez hicieron falta cinco votaciones, que sumadas a las tres del miércoles y las tres del martes llevaron el total de intentos por elegir a un nuevo presidente de la cámara a once, un récord de más de cien años.