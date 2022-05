Siete casos de viruela del mono en Reino Unido: ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad?

El Reino Unido ha confirmado la aparición de la viruela del mono. Según la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) se están investigando el origen de los siete casos de esta enfermedad que se reportaron entre los días seis y quince de mayo. El primer caso que se confirmó fue el de un paciente que había llegado desde Nigeria recientemente.

La viruela del mono, forma parte del género Orthopoxvirus, y según un estudio de "The Center for Food Security and Public Health", es "una enfermedad viral endémica en África Central y occidental, que circula en huéspedes animales desconocidos y surge periódicamente [...] en humanos". Según el mismo informe se dio un brote de hasta 33 personas en Estados Unidos en 2003 al importarse roedores procedentes de África que transmitieron a los perros el virus, infectando posteriormente a las personas. Se considera que la transmisión a las personas se realiza por "mordeduras de animales, en aerosoles durante el contacto estrecho o por contacto con lesiones, sangre o líquidos".

Tanto este caso cero como otro que tuvo lugar también en Estados Unidos el año pasado tienen un componente común: ambos recientemente habían realizado un viaje desde Nigeria. De hecho, como medida de precaución, desde la agencia británica han comentado que se han puesto en contacto con los pasajeros que viajaron con el paciente en el mismo viaje de destino a Reino Unido. Según la BBC el riesgo para el público general es bajo.





El primer lugar en el que se registró un caso de viruela de mono fue en Bokenda, una aldea remota de la República Democrática del Congo en 1970. En 2017, Nigeria fue el país que experimentó el mayor brote documentado. Desde ese año hasta 2022 ha confirmado un total de 558 casos, de los que 15 han sido este año, según el Centro para el Control de Enfermedades del país nigeriano. (NCDC)

De hecho, según refleja Raúl Rivas, Catedrático de Microbiología en ABC, en la última década ha tenido lugar un resurgimiento de la enfermedad. De hecho, como reflejan los números y las palabras del experto "han sido diagnosticados más casos confirmados desde el 2016 que en los 40 años anteriores".

Síntomas de la enfermedad

En los seres humanos, los síntomas de la viruela del mono son parecidos a los de la viruela pero algo más leves. Fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolores de espalda, escalofríos y agotamiento. La gran diferencia entre la viruela humana y la del mono es que la segunda los ganglios linfáticos se inflamen, algo que no sucede en la primera. El periodo de incubación suele ser de entre siete y catorce días, pudiendo reducirse hasta cinco y elevarse a 21. En relación al tiempo que suele durar la enfermedad ronda entre las dos y cuatro semanas.

Raúl Rivas avanza que, aunque se carece de tratamientos específicos disponibles, los brotes de la enfermedad pueden controlarse. De hecho, explica que algunos datos indican que la vacuna antivariólica tiene un 85% de eficacia en la prevención del virus del mono. En relación al riesgo para el público general, según un portavoz de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) "se cree que es bajo".