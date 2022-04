Seis muertos y nueve heridos en un tiroteo en Sacramento, California

Al menos seis personas han muerto y nueve más han resultado heridas en un tiroteo ocurrido este domingo en la ciudad de Sacramento, en el estado estadounidense de California, según ha informado la Policía.

Officers located at least 15 shooting victims, including 6 who are deceased. There will be a media staging area at 9th St/K St. Continue to follow this thread for updates. #kstreetshooting#sacramentopolice#sacpd