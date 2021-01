Reino Unido seguirá reconociendo a Guaidó como "presidente interino" de Venezuela

El Gobierno de Reino Unido seguirá reconociendo a Juan Guaidó como el "presidente interino" de Venezuela dado que no da validez a las elecciones parlamentarias del pasado diciembre de las que salió una nueva Asamblea Nacional.

"Reino Unido sigue reconociendo a la Asamblea Nacional venezolana elegida en 2015 y a su presidente como presidente interino, dado que las elecciones legislativas de diciembre no fueron ni libres ni creíbles", ha expuesto el ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, en su Twitter.

The UK continues to recognise the Venezuelan National Assembly elected in 2015 and to recognise its president as interim president, since legislative elections in December were neither free nor credible.



We call on all Venezuela's leaders to support the restoration of democracy