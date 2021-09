El Reino Unido llora la muerte de María Mendiola (Baccara) en clave futbolística

“Baccara fue el primer dúo femenino en alcanzar el número 1 en el Reino Unido y las primeras españolas (por delante de Julio Iglesias)”. Así empieza el obituario dedicado a María Mendiola en The Telegraph, el periódico de cabecera de los conservadores británicos. Pero también The Guardian, en el extremo opuesto del kiosco, llora la muerte de la cantante y recuerda: “El éxito discotequero de 1977 Yes Sir, I Can Boogie se ha convertido en el himno no oficial de los aficionados al fútbol de Escocia”. Y en la BBC, la canción lleva sonando más de 24 horas en recuerdo de la mujer española que volvió a triunfar en las listas británicas cuatro décadas después, desmaquillada y viendo series aburrida en su confinamiento domiciliario.

Ella no tenía ni la menor idea de lo que se estaba fraguando enlos vestuarios del Aberdeen, un equipo escocés de segunda fila donde jugaba un tal Andy Considine. El hombre se iba a casar, y en la despedida de soltero, grabó un vídeo vestido de mamarracho cantando y bailando la canción de Baccara. Lo pusieron en el banquete de la boda, triunfó entre amigos y rápidamente corrió como la pólvora por los whatsapps. En ese momento él no tenía ni idea de quién era María Mendiola. Y mucho menos de la que se avecinaría años después: el mismo Considine estaba de rebote entre los seleccionados para disputar el partido Escocia-Eslovaquia en las previas de la Eurocopa 2020. Lo imprevisible sucedió, Escocia se clasificó por primera vez en 25 años, y estalló el delirio. En el vestuario, Andy y sus colegas lo celebraron berreando el “Yes, Sir, I can boogie”; las redes sociales lo multiplicaron; y ya no hubo rincón alguno en todo el territorio escocés donde no se entonara como el grito de guerra antes, durante y después de cada partido. La mecha se expandió por todo el Reino Unido, y las Baccara volvieron al tercer puesto de las listas británicas y a todas las canchas, estadios y bares o fiestas al aire libre.

El revival pilló a María Mendiola confinada en España, sobrellevando el miedo al coronavirus sin esperar casi nada de la vida, y menos de su carrera artística: “¡Como Tutankamón en la pirámide!”, se describía a sí misma en una de las más de cincuenta entrevistas que le hicieron los medios británicos.

De la otra voz de Baccara, Mayte Mateos, no se supo nada. Ni durante las semanas del himno escocés sobrevenido ni ahora, en los homenajes y los recuerdos. La persona a la que cita la prensa en Gran Bretaña es la mujer que ocupó ese lugar en 2008 y se ha encargado este fin de semana de anunciar la noticia de su muerte desde la cuenta oficial de Baccara en Instagram.