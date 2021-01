Quién es Jake Angeli, el hombre que ha entrado con un gorro de piel y dos cuernos al Capitolio

Una de las imágenes más llamativas que han sucedido durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos durante este miércoles, la ha protagonizado un hombre, que no ha pasado desapercibido por la forma en la que estaba vestido y con la que se ha intentado enfrentar a la policía.

Este hombre, ha aparecido en varias imágenes dentro del Congreso de Estados Unidos con el torno desnudo y tatuado, así como un gorro de piel y dos cuernos asomando a su cabeza que hacía una referencia a la película de 'El Último Mohicano'.

Lo ha hecho después del discurso incendiario que ha pronunciado este miércoles el todavía presidente, Donald Trump, quien invitaba a sus seguidores a manifestarse por el supuesto robo al que ha sido sometido su candidatura.

Este hombre, llamado Jake Angeli, es conocido en redes sociales como "The Q Guy". La letra Q precisamente hace referencia a uno de los movimientos radicales que existe en Estados Unidos, Q-Anon- un grupo de ultraderecha y ultraconservador que apoya al todavía presidente Donald Trump, al que pertenece.

Q-Anon, es uno de los movimientos cibernéticos más conocidos por la policía. Sus fieles consideran que existe un "movimiento profundo" contra el republicano y por ello han intentado reventar la reunión que pretendía confirmar la victoria de Joe Biden, el vencedor de los comicios del 3 de noviembre.

Entre su narrativa, creen que Trump quiere ser destruido por una sociedad secreta formada, entre otros, por famosos de Hollywood así como por sus colaboradores malecheros y enviarlos a todos a Guantánamo. Una teoría, sin embargo, que no es la única la que mantiene este grupo. Todas, hay que matizar, inverosímiles e infundidos.

The Q Shaman is inside the Capitol. pic.twitter.com/VwotkTbxsv