¿Qué supone para Johnson la dimisión de dos de sus ministros?: "Eran el punto de referencia en el gabinete"

En la tarde de este martes, dos ministros del gobierno de Boris Johnson han presentado su dimisión. Se trata de los ministros de Finanzas y Salud, Rishi Sunak y Sajid Javid, respectivamente. Se trata de una noticia que muchos interpretan como el principio del fin de Johnson o, al menos, un pasito más en el fin que ya había empezado semanas atrás con el escándalo de las fiestas durante la pandemia o la moción de censura a la que fue sometido por su propio partido. Ángel Expósito ha analizado la noticia junto a la corresponsal de COPE en Londres, Paloma García Ovejero.

"Eso era el principio del fin, pero ahora es más serio porque los sustitutos son el parche urgente", explica la periodista. Según informa, estas dos dimisiones no son las únicas de las últimas horas, ya se han producido varias más, aunque de menor rango. Lo más destacado de los dos ministros que han dicho adiós es que dimiten porque no confían en el líder, es decir, como si en España dimitieran dos vicepresidentas porque no confían en el presidente.

Además, hay que destacado que "eran dos cancilleres, es decir, los bastiones y los que hasta ahora habían contenido la rebelión dentro del Gobierno" y que "ningún primer ministro se ha visto en esta situación en el Reino Unido desde la Guerra Mundial". Dentro de la carta del de finanzas destaca una frase "demoledora" que dice "la población tiene la expectativa legítima de un gobierno conducido de manera adecuada competente y seria y este lo dice el de los dineros". Es decir, "le han dejado solo las dos personas que se suponía eran el punto de referencia en la mesa del gabinete", explica Ovejero.

¿Cuál es el escenario más probable si Johnson se ve obligado a dimitir?

Ante la pregunta de cuál sería el escenario más probable en estos momentos, en el caso de que finalmente Johnson se vea obligado a dejar la presidencia, la corresponsal de COPE asegura que es "aventurado" dar una respuesta clara, puesto que "todo el mundo sabe que ahora mismo unas elecciones no las ganará la oposición".

"Todo depende de a quien quieren quemar en un mandato que se prevé cuando menos difíciles lo económico y más allá de otro tipo de crisis. Los dos nombres que se postula en medios, pero tampoco han llegado a dar la cara del todo, son Dominic Grieve y Jeremy Hunt, dos viejos conocidos del Partido Conservador que tendría sus apoyos y que ofrecerían una cara de alguna manera de perfil serio, respetado, pero hombres grises, ejecutores qué es lo que una parte de los conservadores defienden", explica desde Londres.

Y es que una gran parte del partido del propio primer ministro no le quiere en el poder, en concreto, cuatro de cada diez diputados. "Es cuestión de tiempo. El mensaje público es el que dice otro de los leales de Johnson, "el primer ministro ganó su mandato en las urnas, se lo dio el pueblo británico y eso es más poderoso que unas divisiones en el gobierno; pero por mensajes internos me dicen "it's over" se acabó ya no", sostiene Paloma García Ovejero.