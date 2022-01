¿Qué puede hacer Europa ante las amenazas de Rusia de invadir Ucrania?

“La seguridad de Europa depende de la seguridad en Ucrania”. Esta es una frase que se lleva repitiendo desde hace semanas en Bruselas y no es para menos porque un posible conflicto armado en Ucrania afectaría de lleno al territorio europeo.

Rusia entiende que Ucrania forma parte de su esfera de influencia por eso en estos momentos mantiene desplegados en la frontera que comparte con Ucrania a más de 150.000 militares preparados para invadir el país.

Una situación que está generando una enorme tensión en el mundo. En los últimos días se han multiplicado los encuentros entre Rusia, Estados Unidos y la OTAN para intentar relajar la situación, unas reuniones en las que no ha estado la Unión Europea que ha quedado relegada a un segundo plano en estas conversaciones.

De todas formas desde la Unión Europea han dejado claro que una posible invasión de Ucrania por parte de Rusia tendría una respuesta en forma de sanciones tanto económicas como financieras contra el régimen de Vladimir Putin.

Realmente esta es una de las pocas herramientas que tiene la Unión Europea para responder a Rusia y que ya se puso en marcha cuando se anexionó la península de Crimea en 2014, un conflicto que en todos estos años ha dejado más de 14.000 muertos.

Según fuentes diplomáticas las sanciones ya estarían preparadas en Bruselas. Se pondrían en marcha en el mismo momento en el que Rusia llevase a cabo un ataque contra Ucrania. De todas formas, el alcance de estas sanciones dependerá del tipo de agresión. Las mismas fuentes diplomáticas reconocen que no es lo mismo un ciberataque que una invasión del país.

RETIRADA DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO

En las últimas horas y ante la escalada de tensión que se está viviendo, Estados Unidos ha decidido retirar a su personal diplomático de Ucrania.

Una decisión que por el momento no comparte la Unión Europea. El Alto Representante para la Política Exterior Josep Borrell ha dicho que “no haremos lo mismo, porque no tenemos ninguna razón específica”. Además, ha dejado claro que “no hay que dramatizar en tanto que las negociaciones continúan, por lo tanto no creo que tengamos que abandonar Ucrania".

Este lunes se celebra una reunión de los Ministros de Exteriores de la Unión Europea en Bruselas para analizar la situación. Se busca unidad por parte de todos los socios europeos para que se puedan adoptar de manera conjunta las medidas necesarias para relajar la tensión en esta zona de este de Europa.