¿Qué es la fosfina? El gas fétido hallado en Venus que podría facilitar la vida

Hemos conocido la noticia hoy: el descubrimiento de un tipo de gas entorno a la atmósfera de Venus podría evidenciar signos de vida en el mismo. Así se ha publicado hoy en un estudio en Nature Astronomy.

Las observaciones del telescopio James Clerk Maxwell en Hawaii, en Estados Unidos, y del Gran telescopio Milímetro/Submilímetro (ALMA) en el desierto de Atacama, en Chile, han permitido que los científicos hayan abierto la puerta a esta posibilidad: la de encontrar vida fuera de La Tierra.

La primera hipótesis es la de que sería posible gracias a la presencia de la fosfina, un gas raro que, según el estudio, “surge principalmente como resultado de la vida”, ha explicadoEmily Drabek-Maunder, miembro del equipo que ha desarrollado el estudio.

