Putin responde a Europa: todas las tropas que se desplieguen en Ucrania durante la guerra serán un "objetivo legítimo" para Rusia

Vladímir Putin durante su comparecencia en la que propone a Ucrania establecer conversaciones en Estambul el 15 de mayo

El presidente ruso, Vladímir Putin, rechazó hoy la presencia de tropas extranjeras en Ucrania, tanto antes como después de la firma de un acuerdo de paz que ponga fin al actual conflicto.

Putin advirtió que si esas tropas son desplegadas ahora, durante la guerra, Moscú las considerará "un objetivo legítimo", en el marco de su intervención en el Foro Económico Oriental que se celebra en la ciudad portuaria de Vladivostok.

