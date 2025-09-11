El PSOE europeo ha apoyado un texto conjunto que evita calificar de 'genocidio' los ataques israelíes sobre la Franja de Gaza

Es la primera vez que la Eurocámara aprueba una resolución sobre la situación humanitaria en Gaza y lo ha hecho con un texto descafeinado. La única vez que aparece la palabra genocidio, lo hacen referencia al caso presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Todas las enmiendas que proponían esa calificación para el texto han sido rechazadas.

La Eurocámara sí muestra su apoyo a las propuestas planteadas por la presidenta de la Comisión Europea, como la suspensión parcial del acuerdo con Israel. Se trata de una declaración no vinculante que había propuesto el grupo de los socialistas europeos junto a Verdes y Liberales, y que ha salido adelante con 305 votos a favor, 151 en contra y 122 abstenciones