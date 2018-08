Los duques de Sussex, Harry y Meghan, acudieron anoche a una función especial del musical Hamilton a favor de Sentebale, una ONG que fundó en el año 2006 el hijo de la princesa Lady Di.

Los duques llegaron al famoso teatro Victoria Palace donde saludaron con grandes sonrisas a los creadores y director del musical. Un acto que recauda fondos para mejorar la vida de los niños y jóvenes del sur de África afectados por el VIH.

The Duke and Duchess of Sussex with the cast and crew of @HamiltonWestEnd, following tonight's special gala performance in aid of @Sentebale.



Fnd out more about Sentebale's work with children and young people affected by HIV: https://t.co/GVrby5bFrO pic.twitter.com/R7O3MbNc43