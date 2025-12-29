Primer ataque terrestre de EEUU en Venezuela: Trump anuncia que destruyó una "gran instalación" de producción de drogas

Donald Trump ha anunciado este viernes que Estados Unidos destruyó el pasado miércoles, día de Nochebuena, una "gran instalación" de producción de drogas en Venezuela. El anuncio lo ha realizado durante una entrevista con el empresario John Catsimatidis en la emisora WABC de Nueva York, aunque no ha ofrecido más detalles de la operación.

Un ataque sin precedentes

De confirmarse, se trataría del primer ataque terrestre de Estados Unidos en territorio venezolano desde que la Casa Blanca inició su "campaña antidrogas" en el mar Caribe. Este despliegue incluye efectivos de operaciones especiales y nuevos aviones en Puerto Rico.

Acabamos de destruir una gran instalación de donde salen los barcos" Donald Trump Presidente de Estados Unidos

"Acabamos de destruir —no sé si lo leyeron o lo vieron— tienen una gran planta, o una gran instalación, de donde salen los barcos. Hace dos noches, la destruimos. Así que los golpeamos muy fuerte", declaró Trump durante su intervención. Con estas palabras, el expresidente confirmaba un ataque de gran calado que se habría producido dos noches antes de sus declaraciones.