Portugal recomienda la vacuna de AstraZeneca para mayores de 65 años

La Dirección General de Salud de Portugal (DGS) actualizó este miércoles sus recomendaciones sobre la vacuna contra la covid de AstraZeneca, que deja de estar limitada para mayores de 65 años "dada su seguridad, calidad y eficacia comprobadas", y anunció que profesores serán vacunados en la primera fase.

El cambio se justifica por la "divulgación de datos conocidos en los últimos días, que indican que la vacuna de AstraZeneca es eficaz en personas con más de 65 años", apunta la DGS en un comunicado.

Con la última información disponible, expone, se muestra que "la vacuna de AstraZeneca es eficaz en personas con 70 o más años, bien en la prevención de la covid-19, bien en la reducción de hospitalizaciones por esta enfermedad, reforzando los datos iniciales de que esta es capaz de producir anticuerpos en el combate a la infección", sostiene.

Así, cambia el criterio que Portugal divulgó al respecto sobre esta vacuna a principio de febrero, cuando apuntó que esta vacuna debe utilizarse "preferentemente" para menores de 65 años, aunque, "en ningún caso se debe atrasar la inyección de una persona mayor de 65 años si solo está disponible la vacuna de AstraZeneca".

Portugal se suma así a países como Alemania y Suecia, que la semana pasada también recomendaron usarla en mayores de 65 años, algo que ya habían aconsejado asesores de la OMS en febrero.

No es el único cambio de las autoridades lusas, que modificaron hoy los grupos prioritarios a vacunarse para incluir en la primera fase a personas con Síndrome de Down, "por un mayor riesgo de evolución a una covid-19 grave", y a profesores y personal no docente de centros de enseñanza.

La decisión busca mejorar el control del coronavirus en las escuelas, que serán las primeras en abrir una vez el país, confinado desde el 15 de enero, inicie su desescalada, cuyo plan se divulgará mañana jueves.

Por el momento, se sabe que será gradual y comenzará por los centros de enseñanza, en los que realizarán además test masivos de antígenos para conocer la evolución de la pandemia, expuso el Gobierno este domingo, día en que aprobó una partida de 19,8 millones de euros para comprar estas pruebas.

Portugal, con diez millones de habitantes, ha suministrado ya más de un millón de dosis de vacunas y cuenta con casi 300.000 personas ya inmunizadas, es decir, con dos dosis inoculadas.

Desde que estalló la pandemia el país acumula 811.306 infecciones y 16.595 fallecidos por el virus.