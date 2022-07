Portugal comparte con España el rechazo al plan de Bruselas que "no es aceptable"

La propuesta de Bruselas de reducir en un 15% el consumo de gas entre los socios de la UE no es "aceptable" para Portugal, que comparte con España el rechazo a la iniciativa de la Comisión Europea, dijo hoy el ministro luso de Medio Ambiente, Duarte Cordeiro.



"Esta propuesta no sirve a los intereses de Portugal", afirmó en declaraciones a medios tras la reunión del consejo de ministros.



Portugal "va a rechazar la propuesta si se presenta en estos términos", agregó. "Tal como está, no la aceptamos".



Aunque no cerró la puerta a las negociaciones: "Estamos hablando con la Comisión Europea para que se consideren otros aspectos".



La cuestión, afirmó el ministro luso, es considerar las particularidades de cada región: Portugal no tiene conexiones energéticas con Europa y sufre una grave sequía que se traducido en una caída de la producción de energía hídrica de casi el 50%.



"Compartimos esta perspectiva con España", para la península Ibérica "es un año de sequía y tenemos una reducción de energía hídrica", añadió.



"Vamos a intentar que nuestros intereses estén mejor representados", insistió Cordeiro.



La Comisión Europea propuso este miércoles que todos los países de la Unión Europea reduzcan voluntariamente un 15 % su consumo de gas hasta la próxima primavera para prepararse ante un posible corte del suministro ruso y que, en caso de emergencia, el recorte sea obligatorio.



El Gobierno español manifestó el mismo día su rechazo a la propuesta.



"Defendemos los valores europeos, pero no podemos asumir un sacrificio sobre el que ni siquiera nos han pedido opinión previa", dijo en rueda de prensa la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que consideró que la idea de Bruselas "no es necesariamente la más eficaz, ni la más eficiente, ni la más justa".



Se trata de algo inasumible para España, máxime cuando "no se nos ha pedido opinión" ni ha habido un debate abierto para algo que supone "un esfuerzo sobredimensionado", apuntó hoy Ribera.



El primer ministro luso, el socialista António Costa, ya había adelantado esta semana la postura de Portugal al planteamiento que preparaba Bruselas.



"Si hoy tenemos esta capacidad de producción de energías renovables es porque familias y empresas pagaron 17.000 millones de euros de financiación extraordinaria", dijo Costa el lunes. "Somos solidarios", pero "no vamos a hacer pagar a los portugueses".



"La solidaridad significa también que no vamos a hacer pagar a los portugueses costos suplementarios para compensar el atraso en que otros se colocaron cuando podían, y debían, haber hecho la inversión que nosotros hicimos en las renovables", señaló.