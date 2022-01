Polio, tosferina y covid: estas son todas las vacunas obligatorias para conseguir la residencia en EEUU

Novak Djokovic es noticia en los últimos días por su conflicto con las autoridades australianas por negarse a vacunarse contra el covid-19. Un conflicto que está por resolverse y en el que muchos han tomado partido por el tenista serbio. Sin embargo, la existencia de requisitos de vacunación no es algo nuevo ni que haya surgido con la pandemia. Desde hace muchas décadas, son muchos los países que exigen acreditar que se han recibido determinadas vacunas para poder cruzar sus fronteras de manera legal. Las cartillas de vacunación son requisito de entrada en muchos países. Sin embargo, y habrá que preguntarse por qué, parece que a nadie le preocupaba este tema ni lo consideraba discriminatorio hasta ahora.

Las vacunas obligatorias para obtener la residencia en EEUU

Un ejemplo de ello son los Estados Unidos de América, donde las personas que quieren obtener un permiso de residencia tienen que demostrar haber recibido una larga lista de vacunas, según explica el propio Departamento de Inmigración de los Estados Unidos.Una norma que lleva vigente desde 1996. Entre las vacunas obligatorias para poder obtener la residencia legal en EEUU están las siguientes:

Paroiditis

Sarampión

Rubeola

Polio

Tétanos y difteria

Tosferina

Haemophilus influenzae tipo B

Hepatitis B

Covid-19

Para poder obtener la residencia en los Estados Unidos, la persona que lo solicite deberá pasar un examen médico por parte de un panel médico designado por las autoridades norteamericanas. Las personas que no hayan sido vacunadas contra las enfermedades de la lista deberán vacunarse para poder acceder a la residencia en los EEUU. Si te niegas a recibir las vacunas, no podrás obtener la residencia legal en los Estados Unidos. Una serie de normas que llevan en vigor 25 años y que sin embargo no parecían haber llamado la atención de la opinión pública hasta ahora.