La Policía de Hong Kong arresta a cinco directivos de medios de comunicación propiedad de Jimmy Lai

La Policía de Hong Kong ha arrestado este jueves a cinco directivos de medios de comunicación propiedad del magnate Jimmy Lai bajo sospechas de conspiración con agentes extranjeros que violan la ley de seguridad nacional.

Entre los detenidos se encuentran el redactor jefe del diario 'Apple Daily', Ryan Law, y el director general de Next Digital, Cheung Kim-hung, según informa 'The South China Morning Post'.

Tras estas detenciones, el jefe de la Policía, John Lee, ha acusado a "la prensa sensacionalista de usar la cobertura de noticias como una herramienta para socavar la seguridad". Para justificar el arresto, la autoridad ha citado a más de 30 artículos del diario 'Apple Daily', la mayoría comentarios o artículos de opinión, en los que se pedían sanciones contra Hong Kong y China.

Asimismo, la Policía ha registrado domicilios los implicados así como la sede del diario con 500 agentes durante cinco horas. También, se han congelado activos de la empresa, según informa el propio periódico en su web.

