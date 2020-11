La policía acude a la sede de la compañía de videojuegos Ubisoft en Montreal por posible toma de rehenes

Decenas de personas habrían sido secuestradas en la sede de la compañía de desarrollo de videojuegos en Montreal, tal y como han informado medios locales y algunos vecinos en Twitter.

La Policía habría rodeado la zona donde se ha producido el secuestro. Los rehenes estarían en la azotea de las oficinas. Por el momento, se atribuye a un robo armado. Fuentes de la zona indican que algunos empleados habrían salido del edificio con las manos en alto.

Officers have been sent to the location following a 911 call. Specialized #SPVM officers are on site inspecting the premises. There are no injuries reported. https://t.co/omrH0sYHbQ