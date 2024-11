Aplazado el nombramiento de Teresa Ribera como comisaria europea

Este martes era el día D para Teresa Ribera. Tenía que enfrentarse a un duro examen en el Parlamento Europeo, el trámite que debe pasar para convertirse en comisaria del ejecutivo comunitario.

Los eurodiputados del PP español ya habían anunciado su voto en contra porque ven muy criticable su gestión de la DANA, especialmente lo que tiene que ver con los avisos de inundación que no dio tiempo a dar la Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende de su ministerio. Ahora sabemos que el resto del Partido Popular Europeo tampoco se lo va a poner fácil a Teresa Ribera.

aplazado el nombramiento de los comisarios

El nombramiento de Teresa Ribera se aplaza. Según fuentes de la Eurocámara, este lunes los populares, los socialistas y los liberales de la Cámara Europea pactaron que la evaluación de los seis vicepresidentes de la próxima comisión se posponga. Y esto incluye también la evaluación de Ribera.

Así que aunque esta votación se posponga, Teresa Ribera sí tendrá que responder a las preguntas de hasta siete comisiones parlamentarias en una especie de examen oral que durará tres horas y que empezará con una intervención de la candidata de quince minutos.

En las últimas semanas, el PP español había estado presionando para que el nombramiento de Ribera no saliera adelante. Le echan en cara a la gestión de la DANA por lo que tendrá que responder preguntas sobre este tema también. Habrá que esperar unos días porque todavía no hay fecha para conocer el resultado de la evaluación porque no se ha fijado en qué momento van a ver qué vicepresidentes se aprueban y cuáles no.

Todo apunta a que una vez que Ribera de explicaciones en el Congreso de los Diputados será nombrada comisaria. Lo que está claro es que la vicepresidenta tercera española y ministra de Transición Ecológica está en entredicho por su gestión de la DANA, o mejor dicho, por su falta de gestión de la DANA.