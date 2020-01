El Parque Glaciar de Montana quita letreros que avisaban de que "en 2020 los glaciares habrán desaparecido"

El Parque Glaciar Nacional del estado norteamericano de Montana está retirando los carteles que avisaban de que "para 2020 los glaciares del Parque se habrán derretido", que estaban distribuidos por las instalaciones.

Los letreros fueron puestos hace más de diez años para explicar a los visitantes las consecuencias del cambio climático en el paisaje de la zona, según ha informado la CNN.

En 2017, los responsables del parque fueron informados de que el ritmo de deshielo no era el inicialmente previsto, pero problemas presupuestarios hicieron que los carteles no fueran reemplazados. Ahora, ante la llegada definitiva de la fecha pronosticada, el centro no ha tenido otro remedio que comenzar a sustituir ls carteles desactualizados.

En los últimos 50 años, los glaciares de Montana han perdido el 85% de su tamaño, debido al deshielo provocado por el ascenso de la temperatura media. "Dentro de unas décadas habrán desaparecido prácticamente. Se harán tan pequeños que desaparecerán. No quedará ni uno a final del Siglo XXI", asegura el científico Dan Fagre.

Una desaparición de la que el ser humano es responsable, según Fagre: "Hay variaciones en el clima, pero los humanos han hecho que estas variaciones sean más agresivas. Los glaciares existen en Montana desde hace 7.000 años y desaparecerán en unas décadas. Esto no forma parte del ciclo natural".

Los glaciares del Parque Nacional de Montana no son los únicos que están en peligro de extinción por culpa del calentamiento global.

La pérdida de masa de los glaciares en las últimas décadas se ha acelerado y las proyecciones prevén que para finales de siglo habrán perdido entre el 35 y el 40 % de su volumen actual, llegando hasta un 80 % en los casos donde hay menos hielo, como en los Alpes Europeos o los Pirineos.

Así lo constata el informe "On thin ice: cómo reducir la contaminación puede ralentizar el calentamiento y salvar vidas", de la Iniciativa Internacional sobre el Clima de la Criosfera (ICCI por sus siglas en inglés) que detalla los impactos del cambio climático en las regiones de la criosfera en todo el mundo: el Ártico, la Antártida, el Himalaya, los Andes y África Oriental.

"Los glaciares tienen una importancia global, ya que son los principales contribuidores al aumento del nivel del mar", asegura en declaraciones a Efe la investigadora de la Universidad de Alaska (EE.UU.), Regine Hock, y añade que "incluso la gente que nunca ha visto un glaciar se verá afectada por el deshielo".

El deshielo de la criosfera supone "un aumento del nivel del mar de 0.8 milímetros cada año", explica la científica, lo que "afecta de manera directa a las personas que viven en las zonas próximas a los glaciares".