¿Cuál es el origen de la Rana Pepe? El meme de Estados Unidos que llega hasta la derecha de España

Seguramente que en más de una ocasión te has encontrado con la Rana Pepe por Internet y te has preguntado cuál es su origen y sobre todo qué significa. Este curioso meme se ha convertido en un auténtico símbolo de reivindicación en Estados Unidos y detrás de él existe una historia que puede estar a la altura otros movimientos artísticos que con el paso de las décadas siguen siendo recordados.

En sus orígenes, la Rana Pepe es un personaje de cómic que pasó a ser uno de los memes más populares, y de ahí a ser incluso apadrinado como mascota por la extrema derecha estadounidense.

En el año 2008, la Rana Pepe se popularizó como un icono virtual tras aparición como personaje secundario del cómic "Boy's Club", que en español significa "coleguis". Con el paso de los capítulos su presencia y su popularización fue en aumento, sobre todo a través de la red social 'MySpace', una de las primeras redes sociales más populares y que con el paso de los años fue desapareciendo, donde se utilizaba para responder a mensajes sin utilizar ninguna palabra.

De esta manera se convirtió en un personaje de Internet, junto al eslogan "Feels Good, Man" (que puede significar "está guay" o "qué gusto"), como ejemplo de una vida relajada y tranquila. Con el paso de los meses fue conquistando a grandes artistas y famosos como Kate Perry, que escribió varios mensajes por el personaje como icono principal.

Poco a poco se fue convirtiendo en una figura pop. En el año 2015, la revista "Vox" informó de que la Rana Pepe se había convertido en el meme más compartido en la red social Tumblr. Ese mismo año, hasta Donald Trump utilizó su imagen para compartir un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

La tranquilidad y la popularidad de la Rana Pepe empezó a entrar en una etapa complicada. Estaba muy cerca la campaña electoral del año 2016, en la que Trump iba ascendido con mucha fuerza en la carrera para llegar a la Casa Blanca, dejando en la estocada a 13 precandidatos republicanos y convirtiéndose en el rival de Hillary Clinton. Con el paso de los meses, la Rana Pepe se fue convirtiendo un gran aliado del empresario, protagonizando más de un mensaje ofensivo y en determinados momentos algunos "trolls" a favor del candidato republicano.

Donald Trump Jr. then made a post on instagram featuring Donald Trump's electoral team in a parody of poster of the movie The Expendables, retitled "The Deplorables", in reference to Hillary Clinton's declaration. in the lineup? pepe pic.twitter.com/jdoecGFhaD