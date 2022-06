Olaf Scholz confirma el envío de armas a Ucrania en plena invasión rusa "hasta que deje de ser necesario"

El canciller alemán, Olaf Scholz, ha asegurado este jueves que Berlín seguirá enviando armas a Ucrania en plena invasión rusa "hasta que deje de ser necesario" dado el "peligro" que supone Rusia para el "orden internacional".

En una rueda de prensa al término de la cumbre de la OTAN que se celebra en Madrid, el mandatario alemán ha hecho un llamamiento a la "precaución" sobre las "expectativas militares" de cara al fin de la guerra debido a la "dificultad" de la situación. "El envío de armas ayuda a Ucrania a hacer frente y resistir durante tanto tiempo, por lo que seguiremos apoyando al país tanto como sea necesario", ha aseverado, si bien ha matizado que "no puede saber cuánto tiempo será eso".

Scholz, que ha hecho hincapié en la "brutalidad" de las acciones rusas y ha alabado el "coraje y la valentía" de los militares ucranianos, ha advertido de que la seguridad internacional "se encuentra en mayor peligro que nunca".En este sentido, ha reafirmado que esta actitud "pone en peligro a la propia Alianza Atlántica", que "se ha visto obligada a poner sobre la mesa un nuevo Concepto Estratégico para defenderse, "especialmente en el flanco este".

"En este tipo de mundo necesitamos buenos amigos y eso se nota aquí en la cumbre", ha sostenido antes de puntualizar que se trata de 30 miembros que "buscan ir en ayuda unos de otros". "Es una buena sensación", ha añadido. Asimismo, ha hecho referencia al aumento a 300.000 de los efectivos de la OTAN "en alerta máxima" y ha confirmado el despliegue de armas pesadas, especialmente en los países Bálticos y Polonia.

"Las fuerzas alemanas estarán disponibles y enviaremos efectivos adicionales", ha afirmado el político alemán, que ha asegurado que los Estados miembro "tienen especialmente entre manos la presencia en el flanco este".

SUECIA Y FINLANDIA

Scholz ha insistido en que la Alianza ha tomado la decisión "histórica de invitar a Finlandia y Suecia" y ha dicho sentirse "contento por el éxito cosechado". "Alemania está preparada para la ratificación y para ofrecer asistencia a pesar de que el proceso no se ha concluido del todo", ha apuntado.

"Es la primera vez que tenemos aliados del Indo-Pacífico en la cumbre y quiero dar las gracias y recordar que España es un aliado importante", ha manifestado, al tiempo que ha confirmado que los aliados han "tenido oportunidad de progresar en otros asuntos, como el de los Balcanes Occidentales", un tema con el que ha dicho estar "entregado".

Por otra parte, ha asegurado que Ucrania "goza de la solidaridad" de los miembros de la OTAN y ha alertado de que las sanciones "forman parte de las medidas adoptadas por los aliados". "Tratamos de calibrarlas de forma que golpeen sobre todo a Rusia y su capacidad de prosperar económicamente para que Vladimir Putin no pueda seguir adelante con esta guerra y tenga que lidiar con las consecuencias", ha argumentado.

"Una vez finalice la situación necesitamos ser más independientes a nivel energético y tomar medidas para no depender de las importaciones de gas desde Rusia", ha aventurado, aunque ha lamentado que "nadie sabe qué tiene que pasar" para que el conflicto termine.

"Nadie sabe qué se le pasa por la cabeza a Putin, no somos sus asesores. Nadie lo sabe. Sea lo que sea que hacemos es intentar hacer ver a Putin que lo que hace no dará resultados para que ponga fin a esto. Y lo haremos durante tanto tiempo como sea necesario", ha advertido. "Las sanciones no tendrán fin hasta que se dicte la paz", ha declarado.

Sobre la posibilidad de que la OTAN tenga una visión "imperialista" ha dicho que la idea es "ridícula". "La OTAN es una unión de defensa, no ataca otros países ni tiene intención de hacerlo, no es una amenaza para el vecindario. Es Putin el que tiene el imperialismo como objetivo de sus políticas, es el que presenta ensayos diciendo que otros países forman parte del territorio de su propio país", ha expuesto.

KALININGRADO

Sobre el aumento de la tensión en torno a Kaliningrado, ha insistido en buscar una reducción de la tensión respecto al tráfico hacia el exclave ruso, que se encuentra entre Polonia y Lituania.

No obstante, ha aclarado que corresponde a la Unión Europea establecer las condiciones marco necesarias, si bien ha destacado que hay que "tener en cuenta que estamos hablando del tráfico entre dos partes de Rusia. "Creo que todas las partes implicadas están haciendo actualmente grandes esfuerzos para establecer una dinámica de desescalada en este asunto", ha detallado.

A mediados de junio, Lituania prohibió el tránsito ferroviario de algunas mercancías a través de su territorio hacia la provincia de Kaliningrado en el marco de las sanciones introducidas a raíz de la guerra de Ucrania.