Novedades en el caso Alec Baldwin: habla el hombre que le entregó la pistola

A finales de octubre, el intérprete Alec Baldwin mató accidentalmente a la directora de fotografía de la película que estaba rodando. Baldwin disparó una pistola de atrezo que supuestamente era de fogueo y no sabía que estaba cargada.

Además de la mujer fallecida, identificada como Halyna Hutchins, los disparos también hirieron al director de la película, a Joel Souza. Fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del centro médico Christus St Vincent en las inmediaciones de Santa Fe, en el estado de Nuevo México (EE.UU).

El accidente se produjo en torno a las dos de la tarde en el Rancho de Bonanza Creek, donde se grababan varias escenas en las que Baldwin ejercía de productor además de protagonista.









Una trágica desgracia que se sigue muy de cerca por parte de los medios nacionales e internacionales y que cuenta con un último testimonio que podría ser muy esclarecedor para conocer más detalles del caso. Se trata del asistente que le dio el arma a Alec Baldwin. Ha roto su silencio. El hombre ha expresado su tristeza y conmoción por lo ocurrido.

David Halls, asistente de dirección de 'Rust', se encuentra en el centro mediático desde que admitió que no había comprobado totalmente el arma que le entregó al actor antes del accidente que le costó la vida a Halyna Hutchins. Así lo ha expresado a través de un comunicado enviado al periódico New York Post, en el que dice encontrarse muy triste y en shock por este fallecimiento. Sin embargo, no ha hecho alusión directa al tiroteo.

"Halyna Hutchins no era sólo una de las personas más talentosas con quién he trabajado, sino también era una amiga. Espero que esta tragedia lleve a la industria a revaluar sus valores y prácticas para garantizar que nadie resulte herido durante el proceso creativo", escribió.

Según publica el diario El Mundo, Halls era la persona responsable de manipular y comprobar las armas en el set de rodaje. Y, por supuesto, también se encargada de anunciar cuando una pistola se encontraba "fría", una terminología en el sector del cine para avisar que un arma esta descargada.









El asistente de dirección les trasladó a los detectivos de que "debió haber comprobado" que todas las balas en el revólver Colt.45 eran falsas... algo que no hizo. Halls lo reconoció poco tiempo después.

Además, en dicho comunicado también aseguró que se encuentra abrumado por el apoyo y el amor que está recibiendo de sus seres más queridos. Y también por parte de sus compañeros de profesión. Estas palabras se producen dos días después de que Baldwin haya comentado el trágico accidente. "Ha sido un episodio de uno entre un billón", aseguraba al ser preguntado por unos periodistas.









"Ella era mi familia. Hay accidentes en los sets de filmación de vez en cuando, pero nada como esto", añadía. Baldwin continuaba explicando a los periodistas que se reunió con la familia de la fallecida. "Su marido está abrumado por el dolor. Hay accidentes incidentales en los sets de filmación de vez en cuando, pero nada como esto".

¿Qué se hizo con la pistola horas antes de que Baldwin disparase?

Una fuente anónima argumentó a un medio estadounidense que varios miembros del equipo en el set de rodaje habían sacado varias armas de utilería la mañana del incidente para hacer jugar a un juego. Este consistía en disparar a latas de cerveza con munición real con armas con las que luego se rodarían las secuencias correspondientes de la película.

Este individuo ha desvelado de forma anónima que él tiró a las latas pocas horas antes de que Baldwin disparara una de las armas y terminase con la vida de la directora de fotografía.